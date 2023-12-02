قال ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا: "نأمل في دخول مستمر للمساعدات الإنسانية لغزة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما قال البيت الأبيض، إنه يجب أن تظل غزة، أرضا فلسطينية، ولايمكن تقليص مساحتها، وذلك حسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"،: "نتوقع إمكانية حدوث هدنة أخرى في غزة.

وكانت دمرت قوات الاحتلال، 3 منازل و3 مساجد في خان يونس صباح اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف للمناطق الشرقية وساحل خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 200 شهيد و589 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.