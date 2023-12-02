السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء اليوم الأول من انتخابات المصريين بالخارج في قنصلية لوس انجلوس بأمريكا

انتخابات المصريين
انتخابات المصريين بالخارج

انتهت القنصلية المصرية في لوس انجلوس من اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية والتي تنعقد لمدة ثلاث أيام للمصريين بالخارج حيث توافد أعداد كبيرة من أعضاء الجالية المصرية في لوس انجلوس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ومنذ قليل توافد أعضاء الجالية المصرية في الصين على مقر السفارة المصرية، وذلك للمشاركة في اليوم الثاني من إجراء  الانتخابات الرئاسية والتي تنعقد لمدة ثلاث أيام للمصريين بالخارج.

ويستمر تصويت المصريين بالخارج على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر، في 137مقرًا انتخابيًا في 121 دولة من الساعة 9 ص وحتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل بلد.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت الهجرة أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وتابعت الوزيرة أنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415

ضوابط الانتخابات للمصريين

وأشارت  الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين.

وأضافت  أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط:
‏https://www.elections.eg/inquiry

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