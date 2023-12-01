"السجن مصير نتنياهو في هذه الحالة".. خبير عسكري يوضح

قال اللواء صفوت الديب، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن حركة حماس أظهرت قدرة دفاعية عالية، واستطاعت الصمود لفترات طويلة أمام الهجوم البري الإسرائيلي، الذي واجه صعوبات كبيرة في القطاع.

وقارن “الديب” بين موقف إسرائيل في غزة وموقف شارون في الإسماعيلية عام 1973، حيث تكبد خسائر فادحة على يد المقاومة والقوات المصرية.

وتحدث “الديب” في حوار خاص مع الإعلامي مصطفى بكري خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، عن مصير المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وقال إنه من المحتمل أنه تم نقلهم خارج القطاع، وأنها ستستخدمهم كورقة ضغط في المفاوضات مع إسرائيل.

وتابع أن الانتصار في الحرب لا يقاس بحجم الأرض التي يحتلها العدو، بل بمدى قوة إرادة الشعب في الدفاع عن حقوقه، وأن الدولة التي تستسلم وتفقد إرادتها تعتبر مهزومة، وأن حماس نجحت في تجهيز مسرح العمليات بشكل غير مسبوق.

واختتم: “نتنياهو سيواجه مصيرا محتوما إذا توقفت الحرب، وهو السجن”.