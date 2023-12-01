السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر في بلجيكا: إقبال كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

أشاد بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، بمشاركة الجالية المصرية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 ببروكسل، مؤكدًا أنها تجاوزت التوقعات.

وأوضح السفير في حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت للناخبين أجهزة إلكترونية متطورة تسهل عملية التصويت وتسرعها، مضيفًا أن السفارة جاهزة لاستقبال أي عدد من الناخبين خلال يومي السبت والأحد، واللذين يصادفان العطلة الرسمية في بلجيكا.

وأعرب عن تفاؤله بزيادة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنها فرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

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