تقرير بريطاني عن انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الانتخابات الرئاسية 2024 للمصرين بالخارج، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 106 مراكز اقتراع في جميع أنحاء العالم، في اليوم الأول لتصويت المصريين المغتربين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب التقرير فقد وصل مئات المصريين المقيمين في الخارج بالفعل إلى سفاراتهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بما في ذلك سفارات مصر في اليابان وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والصين وسنغافورة وتونس والمغرب وقطر وقطر البحرين وغيرها الكثير.

وفقًا لـ"الجارديان"، ستستقبل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة الناخبين من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وفي الوقت نفسه، سيتم التصويت داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

وسيتم إعلان النتيجة النهائية في 18 ديسمبر، إذا لم تكن هناك حاجة إلى جولة إعادة.

الهئية الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء الخميس، أن غرفة العمليات المركزية بالجهاز بدأت مراقبة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بدءاً من الساعة العاشرة مساءً.

وتزامن ذلك مع بدء عملية التصويت في نيوزيلندا، الدولة الأولى التي بدأت الانتخابات.

وأشار البنداري إلى أن هذه المراقبة ستتم على مدار الساعة بالتنسيق مع موظفي السفارة والقنصلية.

كما أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات لمراقبة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت وزيرة الهجرة سها جندي أن غرفة العمليات جاهزة للرد على كافة الاستفسارات الانتخابية من المصريين في جميع الأوقات.

وقدرت وزارة الهجرة عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليون مواطن.

وتضم المملكة العربية السعودية أكبر عدد من السكان المصريين في الخارج، ويقدر عددهم بنحو 3 ملايين نسمة، ويتوفر لهم مركزان للاقتراع في الرياض وجدة.

وبحسب البيانات التي وثقها "منتدى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، فإن عدد الناخبين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2012 بلغ نحو 314 ألفاً.

وارتفع بشكل طفيف في عام 2014 إلى أكثر من 318 ألف صوت قبل أن يتراجع في انتخابات 2018 إلى ما يزيد قليلاً عن 157 ألف صوت.