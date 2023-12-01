الجالية المصرية في المغرب يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية

يواصل أبناء الجالية المصرية بالمغرب علي السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع اقتراب انتهاء التصويت في اليوم الأول.

وبدأت السفارة المصرية فى المغرب استقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وفقا للتوقيت المحلي، وتم فتح اللجنة الانتخابية في المواعيد المحددة مسبقًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

كما شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج توافدًا مصريًا بالأعلام واللافتات، فضلًا عن تنظيم مسيرات شعبية للمصريين المقيمين بالخارج، وإقبالًا كبيرًا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأثنت حملة أنا المواطن على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو تسوده الفرحة والمحبة.

الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).