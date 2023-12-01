"صحة سوهاج": الانتهاء من إنشاء 10 آلاف ملف طبي عائلي بوحدات التطوير

أعلن الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن الانتهاء من إنشاء 10 آلاف و105 ملف طبي عائلي بوحدات التطوير بالمحافظة وذلك خلال الأسبوع الماضي، مثمنًا دور العاملين بتلك الوحدات لجهودهم الحثيثة في إنجاز العمل المكلفين به.

وأشار إلى أن حصر وترقيم الأسر تم طبقًا للنطاق الجغرافي للوحدات والمراكز وفق قواعد وأسس، موضحًا أن الملف الطبي العائلي يشمل التاريخ المرضي لأفراد الأسرة والفحص الطبي الإكلينيكي لهم و يساعد الملف الطبي العائلي في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 للنهوض بالفرد والأسرة وتقديم الخدمات الصحية الشاملة لهم وفق قواعد البيانات الموجودة بالملف الأسري الخاص بهم. ويعد ذلك نقلة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

فيما ناقش وكيل وزارة الصحة بسوهاج وبحضور كلا من الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات بالمديرية ومعاوني المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية والخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح أن مديرية الصحة بسوهاج قامت بوضع خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الإنتخابات الرئاسية وشملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة المحافظة وذلك للعمل على تذليل أي صعوبات أو عقبات أمام المواطنين.

وأكد" ابو هاشم " أنه سيتم نشر عدد من سيارات الإسعاف في الأماكن المحددة والتي تشهد ازدحامًا كبيرًا للناخبين وكذلك توفير سيارات إسعاف للمرور على اللجان الانتخابية بصورة مستمرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئه الإسعاف المصرية موضحًا انه سيتم رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع منشأت القطاع الصحي بالمحافظه خلال فترة الإنتخابات منوهًا أيضًا نشر فرق المتابعة من الطب العلاجي على مدار الساعة كما تم تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ وانعقادها بصورة دائمة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعه سير العمل لحظة بلحظة اثناء فترة الإنتخابات وتذليل أي عقبات او صعوبات قد تطرأ أثناء العملية الإنتخابية.

ومن جانبه أيضا حث وكيل وزارة الصحة جميع العاملين بالقطاع الصحي وكذلك جميع أهالي المحافظة على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الإستحقاق الإنتخابي لافتًا إلي أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يشهد تطورًا كبيرًا ودعما غير مسبوق للقطاع خلال الفترة الماضية والحالية بالإضافة إلي انجازات مشروع حياة كريمة بالمحافظة.