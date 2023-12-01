سفير مصر في بوليفيا يتحدث عن تصويت الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية

شارك السفير طارق الوسيمي، سفير مصر لدى بوليفيا، تجربة الجالية المصرية في التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكد السفير، في حديث هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الجالية المصرية تشهد تزايدًا مستمرًا في الإقبال على الاستحقاق الرئاسي، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد إقبالًا متوسطا نظرًا لعدم كونه إجازة رسمية، ولكنه توقع أن يشهد اليومان الثاني والثالث زيادة في أعداد الناخبين.

وأوضح أن الجالية المصرية في بوليفيا تضم نحو 300 مصري مقيم، وأنه تم تخصيص لجنة فرعية واحدة في مقر السفارة المصرية في العاصمة لاباز، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الناخبين والعاملين في اللجنة.

وأشاد السفير، بالدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في تنظيم العملية الانتخابية بمختلف دول العالم، مؤكدًا أنها تعكس الحرص على مشاركة المصريين بالخارج في صنع مستقبل بلدهم.