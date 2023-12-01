الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف سيتصرف المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في ملف سد النهضة؟

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

كشف المرشح الرئاسي،  عبد السند يمامة،عن موقفه من ملف سد النهضة.

وقال خلال لقائه الخاص بفضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن سد النهضة محور أساسي في البرنامج الانتخابي.

وأضاف أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر والنيل هو من صنع مصر، وهو نهر دولي يمر عبر دول، موضحًا أن الأنهار الدولية يحكمها قاعدتين في القانون الدولي الأولي على أساس الحق التاريخي للدول في النهر.

وأشار إلى أن المبدأ الثاني على أساس عملية الانتفاع للدول التي يمر بها، موضحًا أنه إذا حدث تعارض يتم الرجوع للحق التاريخي، وأن الوساطه والتحكيم والقضاء والتفاوض هي وسائل حل هذه المنازعة، ويتعين الانسحاب من اتفاقية إعلان المبادئ حتي نلجأ لوسائل القانون الدولي.

 

سد النهضه البرنامج الإنتخابي نهر النيل

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