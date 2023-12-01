المستشار جمال التهامي: المصريون بالخارج شاركوا بحرية في اول أيام التصويت

أكد المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يتم إجرائها باستقلالية واحترافية تامة، وجميع المصريين في الخارج عبروا عن آرائهم بحرية تامة.

وقال رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية لـ “إكسترا نيوز”، إن ما يحدث اليوم في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، تحت إشراف قضائى كامل وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي لها استقلالية وحيادية تامة.

وتابع المستشار جمال التهامى، أن الانتخابات تجرى باستقلالية وهناك مساحة كبيرة من الحرية ومصر دولة ديمقراطية ولا فرق بين مرشح ومرشح والشعب المصرى له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يحكمه.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.