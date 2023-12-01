المصريون يتحدّون الأجواء المناخية الباردة ويتوجهون لصناديق الاقتراع فى روسيا

واصل أبناء الجالية المصرية في روسيا، توافدهم على مقر السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم الأجواء المناخية الباردة.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.