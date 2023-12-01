الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إقبال كثيف من المصريين على السفارة المصرية فى ميلانو بإيطاليا

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في ميلانو بإيطاليا

رصد "الدستور" إقبالًا كثيفًا من المصريين، على السفارة المصرية في ميلانو بإيطاليا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحضر المواطنون المصريون رافعين أعلام مصر، ولافتات  تحيا مصر أمام أماكن الاقتراع الانتخابية.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل  اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وانطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في ولايتي واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى واشنطن، استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للتوقيت المحلي بواشنطن، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

إقبال كثيف ميلانو إيطاليا الانتخابات الرئاسية أماكن الاقتراع

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رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

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