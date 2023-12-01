بطريرك الروم الأرثوذكس يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة ببورندى

أدلى صباح اليوم الأول من ديسمبر قداسة البابا ثيودورس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر عموم أفريقيا للروم الأرثوذكس، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام اللجنة الفرعية للانتخابات المنعقدة في مقر السفارة المصرية بالعاصمة البوروندية بوجمبورا.



وأعرب قداسة البابا ثيودورس الثانى للسفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، عن بالغ سعادته واعتزازه بالإدلاء بصوته الانتخابي امام اللجنة الانتخابية المتعقدة في السفارة المصرية في بوروندي، ومشيدا بالتنظيم المميز والدقيق الذي تشهده الانتخابات الرئاسية المصرية في جميع سفارات مصر فى الخارج والتى بدأت صباح اليوم الأول من ديسمبر 2023 وتستمر لثلاثة ايام قادمة حتى الثالث من ديسمبر الجاري.



وأعرب السفير ياسر العطوي عن تقديره وسعادته بزبارة قداسة البابا ثيودورس الثاني لمقر اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في بوجمبورا وحرص قداسته على المشاركة الحضورية في هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير والهام والذي يعد حقا وواجبا لكل المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.



تجدر الاشارة إلى أن قداسة البابا ثيودورس الثاني يقوم حاليا بزيارة رعوية الى جمهورية بوروندي تمتد لعدة ايام يترأس خلالها قداسته بعدد من الأنشطة والفعاليات الدينية الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الكريمة في جمهورية بوروندى.