الجمعة 01 ديسمبر 2023
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حسام موافي يحذر من استئصال الطحال.. ويوجه رسالة لطلاب كلية الطب (فيديو)

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن دور الطحال في الجسم ومخاطر تضخمه وإزالته، مشيرا إلى أن الطحال هو عضو من الجهاز المناعي، يقع في الجزء العلوي من البطن، ويتولى مهمة هضم الخلايا الحمراء التي تنتهي مدة صلاحيتها بعد 120 يوما من تكوينها في نخاع العظام.

وأضاف موافي، في برنامج "ربي زدني علمًا" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن نخاع العظام هو المصنع الرئيسي لخلايا الدم في الجسم، ولكن في بعض الحالات، قد يتعرض لمرض يعرف بتليف نخاع العظام، الذي يعطل قدرته على إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وهي العناصر الأساسية لنقل الأكسجين والدفاع عن الجسم وتخثر الدم.

وواصل: "وفي هذه الحالة، يتحول الطحال إلى مصنع بديل لخلايا الدم، ويزيد حجمه ووزنه، مما يسبب ضغطا على الأعضاء المجاورة، ويزيد من خطر نزيفه في حالة الإصابة بأي ضربة أو صدمة".

ونصح “موافي” بضرورة مراجعة الطبيب فور الشعور بأي ألم أو انتفاخ في البطن، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الطحال ونخاع العظام، مثل الموجات الصوتية وتحليل صورة الدم وتحليل وظائف نخاع العظام.

وحذر موافي، من خطورة إجراء عملية إزالة الطحال دون التأكد من سلامة نخاع العظام، لأن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في خلايا الدم، ويهدد حياة المريض، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الطحال وعدم التعرض لأي عوامل تؤثر على وظائفه.

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