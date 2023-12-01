خبراء مد إعفاءات سيارات المصريين بالخارج يسمح بدخول شريحة جديدة

تقدم الدولة مجموعة من المحفزات لجذب الاستثمارات وتعظيم تحويلات المصريين العاملين بالخارج منها إطلاق عدة مبادرات كانت أبرزها إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المصريين المقيمين بالخارج.

ونجحت المبادرة في جذب شريحة كبيرة من المصريين المقيمين بالخارج بعد موافقة الدولة علي السماح لهم بدخول سيارات معفاه من الجمارك بعد مد المبادرة، حيث يوجد نحو 14 مليون مصري بالخارج.

المبادرة تخدم آلاف المصريين بالخارج

قال علاء سبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية إن مد العمل مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج يسمح بدخول شريحه جديدة للاستفادة من المبادرة مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بجميع المواطنين سواء في الداخل أو الخارج.

وأضاف أن المبادرة تتيح مميزات كثيرة سواء الإعفاءات الجمركية أو رسوم الضريبة ويؤدي إلى حل مشكلة كانت تواجه المصريين عند العودة إلى مصر خلال الإجازات الموسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بالتيسير عليهم وتوفير سبل الراحة لهم.

المبادرة تقدم إعفاءات وتسهيلات كبيرة للمواطنين

وقال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن المبادرة تقدم تسهيلات كبيرة للمصريين بالخارج بعد ارتفاع تكاليف الشحن بسبب المشاكل التي تعاني منها سلاسل الإمداد ونقص العملة الدولار، مشيرًا إلى أنه حسب إحصائية وزارة المالية تقدم 170 ألف مواطن وبلغت حجم الودائع نحو 900 مليون دولار.

وأضاف أن المبادرة تستهدف منح المصريين العاملين بالخارج مميزات كبيرة منها إعفاء سيارتهم من الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى ويقوم المستفيد بعمل وديعة بنكية تسترد بعد 5 سنوات دون فوائد.

وخصصت رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تخصيص الخط الساخن الدولي رقم (15460) للرد الفوري على استفسارات المصريين بالخارج، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية لسرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

شروط المبادرة

تشترط المبادرة أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها.

ويشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي فقط، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويحق للشخص استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، وبذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد وليس وقت الإيداع.

كما يحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عامًا شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم، مردفة أنه لو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط

وهناك عدد من الشروط للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج وهي كالتالي:

-ألا يقل عمر المتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة.

- يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).

-يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركيةفقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.

-يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.

-يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

-يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

-يشترط سداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

