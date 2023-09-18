تفاصيل إعادة تفعيل مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إعادة تفعيل مبادرة إعفاء السيارات، جاء بناءً على طلب المصريين بالخارج.

وأضاف وزيرة الهجرة، في تصريحات لها، أنه فور غلق باب التقدم للمبادرة توالت طلبات المصريين بالخارج لإعادة فتحها مرة أخري، وسرعان ما تدخلت الوزارة لتسهيل الإجراءات لإعادة تفعيل المبادرة.

مبادرة سيارات المصريين في الخارج

وطالبت وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج بسرعة الاشتراك في المبادرة وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاقها مرة أخرى.