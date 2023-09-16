حصاد نشاط وزارة الدولة للهجرة بالخارج خلال أسبوع

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

وقالت الوزيرة إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر "المصريين في الخارج" في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

وتابعت أنه تم مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، من 13 سبتمبر 2023 إلى 13 أكتوبر 2023، يأتي ذلك نظرًا للإقبال المتزايد على المبادرة، وتيسيرًا على راغبي الاشتراك فيها. وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنونا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبناءهم جراء العاصفة "دانيال" التي وقعت في ليبيا خلال الأيام الماضية، كما تعرب عن خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.

وقدمت الوزيرة وافر التقدير للقوات المسلحة للدور الذي تقوم به، حيث نفذت إجلاء لعدد ٨٧ جثمانًا لمصريين توفوا جراء الكارثة، وتم التعرف على أسمائهم كما قامت قواتنا بإخلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجارٍ علاجهم في المستشفى الميداني المصري بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الحلقة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى بحضور وزيري الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وعدد من ممثلي الوزارات والخبراء الاقتصاديين، وبمشاركة كوجو بوايكي نائب رئيس شركة ميتا للسياسات العامة لإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، و٢٠ من ممثلي ومديري الإدارات بشركة ميتا، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي "Metaverse and Artificial Intelligence Week" وهو الأول من نوعه في مصر، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2023 والذي تنظمه شركة ميتافيرس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعة المصرية للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

في إطار تنفيذ توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF"، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، والوفد المرافق له لبحث التعاون بين وزارة الهجرة ودمج انشطة المؤسسة في جهودها لدمج شباب المصريين في الخارج في خطط الدولة. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة حريصة على مناقشة كل المقترحات لخدمة المصريين بالخارج وبشكل خاص شباب المصريين بالخارج، مؤكدة أن تمكين الشباب وإشراكهم في الحوار الوطني يعد ضمن أولويات عمل الوزارة، والتي انعكست في التوصيات الصادرة عن النسخة الأخيرة من مؤتمر المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرصنا علي تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر.

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، العشرات من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في السودان، حيث حرصت السيدة الوزيرة على الاستماع إلى شكاوى أولياء أمور الطلاب العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة، كما حرصت على طمأنة أولياء الأمور والتأكيد على أن الدولة المصرية تعلي مصلحة أبنائها دائما وأبدًا في أي مكان، مشيرة إلى أن هذه الشكاوى هي أهم أولويات جدول أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للطلاب المصريين بالخارج خلال الفترة الجارية، داعية لانعقاد اجتماع طارئ لبحث هذه المشكلات بحضور كل الجهات المعنية والعمل على حلها.

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث مقترحه الخاص بتدريب أطقم التمريض المصرية من خلال التعاون مع هيئة التمريض البريطانية، وكذلك المزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم، بجانب الإسهام في الترويج للسياحة العلاجية في مصر. وأشادت الوزيرة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للدكتورة چيهان الحسيني، لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، كأول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب الهام، مؤكدة على تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لهذا المنصب الكبير حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهن عاليا.

تابعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تطورات الموقف الخاص بالزلزال الذي ألمّ بدولة المغرب الشقيق، وأكدت أمنياتها القلبية لأهل المغرب بكل سلامة حكومة وشعبًا، مقدمة التعازي لمن فقدوا ذويهم في الزلزال داعية الله للمصابين بالشفاء العاجل. وقالت الوزيرة إنه لا توجد حتى الآن أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين وأحوال الجالية جيدة ومستقرة وتتم متابعتها أولًا بأول.

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عددًا من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في برنامج THAMM "حوكمة هجرة اليد العاملة في شمال إفريقيا"، حيث ترأست الوزارة اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع بجمهورية مصر العربية، وتعد الجهة الوطنية المعنية بتنفيذ الهدف الرابع بالمشروع، والمتعلق بتنقل العمالة. وتناول اللقاء الحديث عن جهود وزارة الهجرة لدعم العمالة المصرية بالخارج،

وتكامل الجهود لإتاحة التدريب من أجل التوظيف، وصقل المهارات والتأهيل، وتحليل البيانات الإحصائية وأنظمة المعلومات، واستراتيجيات دمج اليد العاملة في أسواق العمل الخارجية، وتوفير المساعدة لليد العاملة الوطنية الباحثة عن عمل في الخارج.

أجرت السفيرة سها جندي حوارًا موسعًا مع برنامج "وصال" المذاع على التلفزيون المصري، تحدثت فيه عن أهم الملفات والقضايا التي تشغل بال المصريين المقيمين في الخارج، وعن نتائج وتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي.

من قلب المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في القاهرة، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمة أعربت فيها عن بالغ سعادتها بالأجواء المبهجة التي سادت أول معسكر في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تحمل شعار "جذورنا المصرية" وتهدف إلى زرع القيم وتعزيز الهوية المصرية والتعريف بحضارة مصر التي أبهرت العالم على مر العصور، وعبرت سيادتها عن سعادتها بمجموعة الأنشطة والألعاب والمسابقات بالمعسكر التي استخدمت كلها اللغة العربية المُبسطة، وشارك فيها 45 طفلًا تتراوح أعمارهم من 8 إلى 13 عامًا من أبناء المصريين بالخارج المقيمين بمختلف الدول، إلى جانب عدد من طلبة المدارس الدولية داخل مصر.

عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، اجتماعًا طارئًا، بعد دعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث موقف عدد من الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع بالسودان، بعد لقاء سيادتها بعدد من أولياء أمور هؤلاء الطلبة، والاستماع لشكواهم بشأن قبول أبنائهم في الجامعات الأهلية والخاصة.