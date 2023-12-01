الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

القومي للسينما والتنمية الثقافية يُنظمان أسبوعًا لسينما فلسطين

سينما فلسطين
سينما فلسطين

ينطلق الأحد المُقبل الموافق 3 ديسمبر "أسبوع السينما الفلسطينية " والذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر،بساحة دار الأوبرا المصرية.

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حيث تبدأ الفعاليات التي تنطلق يوميا في تمام السادة مساء، بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، تعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ويتحدث فيها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

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ويُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة"، إخراج معن سمارة، ثاني أيام البرنامج الإثنين ٤ ديسمبر الجاري، وتعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي، أيمن الحكيم،  ويستضيف خلالها مدير التصوير الدكتور محسن أحمد.

أما يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر الجاري، فيُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، تليه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.

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كما يُعرض يوم الأربعاء ٦ ديسمبر الجاري، الفيلم الوثائقي الطويل "كريم حُرًا" إخراج خليل جبران، تعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، إسلام أحمد علي، ويستضيف خلالها مدير التصوير،  سعيد الشيمي.

والخميس ٧ ديسمبر الجاري، يُعرض الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور"، وتعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية، شاهندة محمد، وتستضيف خلالها المخرجة هالة جلال.

وتختتم الفعاليات، الجمعة ٨ ديسمبر الجاري، بعرض فيلم التحريك "البرج" إخراج MATS GRORUD، تليه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، ويتحدث خلالها  فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.

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اسبوع السينما الفلسطينية المركز القومي للسينما قطاع صندوق التنمية الثقافية بسينما الهناجر دار الاوبرا

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