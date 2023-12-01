الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بألمانيا: إقبال جيد فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

السفير خالد جلال
السفير خالد جلال

قال سفير مصر بألمانيا، السفير خالد جلال، اليوم الجمعة، إن أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد إقبالًا جيدًا على لجان الاقتراع، في الاستحقاق الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف السفير المصري، في تصريحات له، أنه على الرغم من أن الجمعة يوم عمل في ألمانيا، ما يفسر عن تغيب البعض عن الحضور، إلا أننا كنا مستعدين من التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، لافتًا إلى أن أبواب اللجان ستظل مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتابع: "قمنا بالإعداد الجيد لهذا الحدث المهم منذ أكثر من أسبوع، حيث تم تدريب العنصر البشري، فأعضاء اللجنة المتواجدون تم تدريبهم على كيفية استخدام المعدات والتقنيات وكيفية التعامل مع الناخب، والالتزام بالضوابط والقواعد المحددة".

إقبال جيد في أول أيام التصويت 

وحول الاستعدادات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية، قال: "بالنسبة للعرف الدبلوماسي، فإن السفارة عندما تستقبل عددًا متزايدًا من المترددين عليها، فلا بد من التنسيق مع الجهات الأمنية الألمانية، ولا بد من إبلاغ السلطات بأن هذا الحدث قائم؛ لأنه مع وجود أعداد كبيرة، ربما تجد ظروفا أو تستجد أمور تستدعي تواجدا أمنيًا، فضلًا عن التأمين الطبيعي للمكان لأن مقر السفارة المصرية يقع في منطقة حساسة، بجانب وزارة الدفاع الألمانية".

وتوقع السفير المصري إقبالًا جيدًا من الناخبين خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه تم التواصل مع أبناء الجالية المصرية في ألمانيا؛ لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

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وأعرب عن قناعته بأن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا حريصون على استخدام حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، لافتًا إلى أن انتخاب رئيس مصر أمر يهمنا جميعًا في الداخل والخارج، والوضع والظرف الذي تواجه مصر تستدعي منا أن نتكاتف جميعًا، ونساند وندعم هذه العملية الديمقراطية.

سفير مصر بألمانيا لجان الاقتراع الانتخابات الرئاسية استقبال الناخبين العملية الانتخابية

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