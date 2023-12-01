الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رغم هطول الأمطار.. المصريون يتحدون أجواء النمسا ويشاركون بانتخابات الرئاسة

جريدة الدستور

حرص المصريون في النمسا، على التوافد منذ الصباح الباكر والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، رغم هطول الأمطار والأجواء الباردة في البلاد.

وأعرب المواطنون، عن سعادتهم للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي في أول أيامه، حيث تستمر الانتخابات على مدار 3 أيام تنتهى يوم الأحد المقبل.

وبعد الانتهاء من ممارسة حقهم الانتخابي والتصويت، نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى "رمز النجمة"، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى "رمز السلم".

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