الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بقنا (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظم حزب حماة الوطن في محافظة قنا، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت للمصريين في الخارج منذ ساعات قليلة.

وأقيم المؤتمر بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك بحضور قيادات الحزب بمختلف أماناته في مدن ومراكز محافظة قنا التسع، إلى جانب حضور القيادات التنفيذية والشعبية في مركز نجع حمادي والمدن والمراكز المجاورة، والألاف من المواطنين.

ومن جانبه قال اللواء الحسن على عباس، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، إن الحزب يدعم ويؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في شهر ديسمبر الجارى، لافتًا إلى أنه لابد من دعم السيسي خاصًة بعد الانجازات والتطوير الذي شهدته مدن ومراكز محافظات الصعيد المختلفة.

وأضاف أمين حزب حماة الوطن في محافظة قنا خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المصريين سيخرجون في حشود هائلة للمشاركة في العرس الانتخابي، وذلك خلال جولتي الانتخابات للمصريين في الداخل والمصريين في الخارج، وذلك للتأكيد على قوة الدولة المصرية.وفي سياق آخر؛ كانت قد نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، برئاسة محمد عبدالفتاح آدم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره ما يزيد عن 12 ألفا من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، حيث أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وحضر المؤتمر الذي عقد بنادي قفط الرياضي، الإعلامي مصطفي بكري وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي محافظة قنا.

وأكد محمد عبدالفتاح آدم، أمين الحزب بالمحافظة، دعم وتأييد محافظة قنا، للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

وبدوره، أشار النائب مصطفى بكري، إلى حرص الصعيد على تقديم الدعم والتاييد للرئيس عبد الفتاح السيسي معتبرا اللحظة الراهنة هي لحظة الدفاع عن  مصر وقائدها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية إجراء انتخابات السيسي أمين تنظيم حزب حماة الوطن قنا

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