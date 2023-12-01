المصريين الأحرار يؤيد الرئيس السيسي بالأتوبيس المكشوف بميادين وتجمعات القاهرة والجيزة

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مسيرة وجولة في كافة ميادين وشوارع القاهرة الكبرى والجيزة تحت عنوان "من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر" على مدار ثلاثة أيام متتالية، بالأتوبيس المكشوف يحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرقم والرمز الانتخابي النجمة ورقم 1 ودعوات وتحفيز المواطنين للمشاركة الإيجابية والنزول للجان الاقتراع وتأييد الرئيس في جولة رئاسية جديدة لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

كما وزّع شباب الحزب إعلام مصر ونتيجة العام الجديد بصورة الرئيس وملصقات الدعاية الانتخابية وبث الأغاني الوطنية وسط احتفاء عالي من المواطنين وتفاعل المارة من عموم المواطنين، الذين بادروا المشاركة والحصول علي الدعاية والهتاف تحيا مصر؛ حظيت الجولات ترحيبًا عالي من المواطنين وتسابق مستقلي السيارات علي تبادل الهتافات ورفع علامات النصر وأصداء" كلاكسات" السيارات، احتفاء باستقبال الاستحقاق الدستوري.

المصريين الأحرار ينظم جولة حافلة بالأتوبيس المكشوف بميادين وتجمعات القاهرة والجيزة لتأييد الرئيس السيسي

كما حرص المواطنين علي اقتناء المطبوعات وصور الرئيس ودخل أعضاء الحزب في حوار وتلاحم مباشر مع الشارع لمناقشة أولوية وأهمية التوعية بضرورة النزول للجان الاقتراع والتصويت لصالح الرئيس هو بالأساس الحفاظ على صمام أمان البلاد ممثل في شخص السيسي؛ واستمع الحزب لكافة الآراء والمقترحات كما تلقى طلبات من المواطنين للخدمات العامة وطلبات فئوية وخدمية للعمل عليها مع الجهات المختصة لتحقيق الصالح العام.

ومن جانب آخر تتابع غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار مسار الانتخابات الرئاسية في الخارج ومتابعة لحظية مع ممثلي الحزب بالخارج والمتابعة المباشرة مع الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي؛ وفى سياق متصل تكثف الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار وأمانات المحافظات أعمالها واللقاءات المباشرة مع المواطنين في النجوع والقرى وعقد المؤتمرات والندوات النوعية والجماهيرية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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