“القاهرة الإخبارية”: نقل مصابى قصف الاحتلال إلى مستشفى ناصر بخان يونس

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن المصابين الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الواقعة في خان يونس بقطاع غزة.

وقبل قليل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب واللد والرملة، ومستوطنتي "مرجليوت" وكريات شمونة القريبين من الحدود اللبنانية.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".