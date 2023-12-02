يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة حالة الطقس اليوم السبت 2-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال البيان اليومي الذي تصدره الهيئة القومية للأرصاد الجوية ويوضح طبيعية الحالة الجوية في كافة بقاع الجمهورية.



حالة الطقس اليوم السبت 2-12-2023

يطالع الملايين من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم السبت 2-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من خلال البيان اليومي للهيئة القومية للأرصاد الجوية للتأقلم على درجات الحرارة في ظل انخفاض درجات الحرارة في شهور فصل الخريف حيث يسود طقسا معتدلا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضح خبراء الأرصاد أن هناك طقس حار على سيناء وعلى محافظات جنوب الصعيد وطقسا لطيف في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

فيما يسود طقسا مشمش على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية ومشمس على محافظات جنوب الصعيد.

نشرة درجات الحرارة في المحافظات 2 ديسمبر 2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية الكبرى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الكبرى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية الكبرى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الكبرى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح الكبرى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الكبرى 23 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الكبرى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية الكبرى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الكبرى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الكبرى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف الكبرى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا الكبرى 25 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الكبرى 26 والصغرى 08 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج الكبرى 27 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الكبرى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.