الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا، السبت، لطيفة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلة الحرارة على شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلا على أغلب الأنحاء. 

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهلرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 

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"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 24 درجة

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نشاط الرياح وارتفاع فى الحرارة.. "الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

وادى النطرون 24 14

كفرالشيخ 23 14

المنصورة 24 15

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 23 14

رفح 23 13

رأس سدر 26 11

نخل 22 04

كاترين 22 03

الطور 25 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 23 12

السلوم 23 13

سيوة 22 07

رأس غارب 28 16

الغردقة 27 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18 

شلاتين 28 21

حلايب 27 20

أبورماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 25 10

بني سويف 25 10

المنيا 25 09

أسيوط 26 08

سوهاج 27 10

قنا 28 11

الأقصر 29 12

أسوان 30 15

الوادى الجديد 28 10

أبوسمبل 29 15

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية صباحا نشاط رياح مائل للحرارة معتدل الحرارة على شمال الصعيد

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