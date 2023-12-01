الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومها الأول.. المصريون في لبنان يتحدون الطقس ويشاركون في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

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تحدي أبناء الجالية المصرية في لبنان الطقس الشتوي، وحرصوا على المشاركة في العرس الانتخابي والتوجه للسفارة والمشاركة في التصويت بـالانتخاباات الرئاسية على الرغم من سقوط الأمطار الغزيرة.

وتوافدت أعداد كبيرة على مقر السفارة المصرية في لبنان، وذلك للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تزامنا في الساعات الأولى مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات الخارج فى يومها الأول.

وشهد مقر السفارة المصرية في لبنان إقبالا كبيرا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

https://youtu.be/VsiElKsNicg

 

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أبناء الجالية بجدة يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة (فيديو)

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الخارجية: إقبال "جيد جدًا ومشجع" فى أول أيام انتخابات الرئاسة بالخارج

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان 

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن “شكري” التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

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انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان لبنان بأصواتهم الانتخابية الجالية المصرية السفارة المصرية في لبنان بالانتخابات الرئاسية 2024

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