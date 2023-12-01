الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتخابات الرئاسة| الجراحي لـ"الدستور": القنصلية المصرية في الرياض شهدت عرسًا وطنيًا اليوم

حسن الجراحي رفقة
حسن الجراحي رفقة احد الناخبين

توافد أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، اليوم الحمعة، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن داخل القنصلية المصرية في الرياض، قال حسن الجراحي رئيس بيت العائلة المصرية بالرياض، إن القنصلية شهدت عرسًا وطنيًا، شارك فيه كل فئات وأطياف المجتمع المصري في السعودية.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون في جدة يدلون بأصواتهم (صور)

وأضاف الجراحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أكثر من 3 ملايين مصري متواجدون في المملكة العربية السعودية، أي ما يمثل 25% من نسبة المصريين في الخارج، موضحا أن كل فئات المجتمع من عمال وفلاحين وأطباء ومهندسين ومستثمرين، ومحاسبين شاركوا في عملية التصويت اليوم، والكل في حالة فرح وسعادة للمشاركة في هذا الحق الدستوري.

txt

أحمد بدير يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية أثناء تواجده بلبنان (فيديو)

وأوضح الجراحي أن الكل أكد علي الإنجازات التي تمت علي أرض مصر من إنجازات حقيقية وجاءوا من أجل الوفاء لمن حقق هذا الإنجاز علي الأرض، الواقع الان في مصر أن الأمن مستتب وقوة مصر ودعمها للاخرين وصلابة مصر وقوتها وتأثيرها علي الرأي العام العالمي، البنية التحتية في مصر التي أصبحت تستحوذ علي المستمثرين الاجانب إذ لا يوجد في المنطقة بنية تحتيه حديثة كما الموجودة في مصر، كل هذه الإنجازات التي تمت في مجال البناء التعمير الاسكان الصحة التعليم وذوى الهمم جعلت هناك حافز كبير لدي المصريين بالخارج، علي المشاركة في الإنتخابات.

السعودية: الفئات الأكثر مشاركة الشباب وكبار السن

فيما قال أحمد علي حسن عضو العيئة العليا للمصريين الأحرار وأحد أبناء الجالية المصرية، إن نسبة المشاركة كانت كبيرة للغاية وخاصة عقب صلاة الجمعة.

وأضاف “حسن” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفئات الأكثر مشاركة كانت من الشباب وكبار السن.
وأشار حسن إلي أن أبناء الجالية المصرية جاءوا من كل المحافظات للتصويت والمشاركة في الإنتخابات مثل مكة، المدينة المنورة، تبوك، ينبع، وأملج.

الانتخابات الرئاسية السعودية الرياض القنصلية المصرية الجالية المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

استشهاد منتصر الصواف مصور "الأناضول" جراء إصابته في قصف للاحتلال بغزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم