انتخابات الرئاسة| الجراحي لـ"الدستور": القنصلية المصرية في الرياض شهدت عرسًا وطنيًا اليوم

توافد أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، اليوم الحمعة، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن داخل القنصلية المصرية في الرياض، قال حسن الجراحي رئيس بيت العائلة المصرية بالرياض، إن القنصلية شهدت عرسًا وطنيًا، شارك فيه كل فئات وأطياف المجتمع المصري في السعودية.

وأضاف الجراحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أكثر من 3 ملايين مصري متواجدون في المملكة العربية السعودية، أي ما يمثل 25% من نسبة المصريين في الخارج، موضحا أن كل فئات المجتمع من عمال وفلاحين وأطباء ومهندسين ومستثمرين، ومحاسبين شاركوا في عملية التصويت اليوم، والكل في حالة فرح وسعادة للمشاركة في هذا الحق الدستوري.

وأوضح الجراحي أن الكل أكد علي الإنجازات التي تمت علي أرض مصر من إنجازات حقيقية وجاءوا من أجل الوفاء لمن حقق هذا الإنجاز علي الأرض، الواقع الان في مصر أن الأمن مستتب وقوة مصر ودعمها للاخرين وصلابة مصر وقوتها وتأثيرها علي الرأي العام العالمي، البنية التحتية في مصر التي أصبحت تستحوذ علي المستمثرين الاجانب إذ لا يوجد في المنطقة بنية تحتيه حديثة كما الموجودة في مصر، كل هذه الإنجازات التي تمت في مجال البناء التعمير الاسكان الصحة التعليم وذوى الهمم جعلت هناك حافز كبير لدي المصريين بالخارج، علي المشاركة في الإنتخابات.

السعودية: الفئات الأكثر مشاركة الشباب وكبار السن

فيما قال أحمد علي حسن عضو العيئة العليا للمصريين الأحرار وأحد أبناء الجالية المصرية، إن نسبة المشاركة كانت كبيرة للغاية وخاصة عقب صلاة الجمعة.

وأضاف “حسن” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفئات الأكثر مشاركة كانت من الشباب وكبار السن.

وأشار حسن إلي أن أبناء الجالية المصرية جاءوا من كل المحافظات للتصويت والمشاركة في الإنتخابات مثل مكة، المدينة المنورة، تبوك، ينبع، وأملج.