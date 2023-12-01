الجالية المصرية بسلطنة عمان تشارك بكثافة في الانتخابات الرئاسية (صور)

قالت الدكتورة أمل طلعت، رائدة أعمال وإحدى أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان، إن حجم المشاركة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 في سلطنة عمان، كبير جدا، خاصة أن اليوم الجمعة إجازة رسمية في كل محافظات السلطنة.

وأضافت طلعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة الإقبال من قبل أبناء الجالية المصرية في السلطنة كان جيدا جدا، متابعة، أن هناك أكثر من 80 ألف مصري في السلطنة، يتوافدون من 11 محافظة في السلطة للتصويت بالانتخابات.

تصويت المصريين في عمان

وتابعت طلعت: “واثقون في مواطنينا بالخارج وتحديدا سلطنة عمان، ونحن مصريين بالخارج ولكن قلوبنا مع مصر وعلى مصر، ولذلك المواطنيين يمتلكون وعيا كبيرا جدا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023، وأنها حق دستوري واجب على كل مصري حر تجاه وطنه”.

ووجهت طلعت الدعوة لكل أبناء الشعب المصري في الخارج بالنزول والمشاركة في عملية التصويت، قائلة: “انزل واختار من يناسبك ومن يناسب مستقبلك ومستقبل أولادك، وانظر حولك وما تعانيه دول الجوار من حروب ودمار وخراب”، مؤكدة أن مصر تحتاج الاستقرار والأمن والأمان والحياة الكريمة لكل مواطن هو الأهم.

تصويت المصريين في عمان

كل الفئات تستطيع العيش بحياة كريمة داخل مصر

وتابعت طلعت: "تعدادنا السكاني كبير جدا، والجميل في مصر أن كل فئات المجتمع تقدر على العيش سواء الغني والفقير العامل والموظف كلا وفقا لدخله المعيشي ومنطقته السكنية، مقارنة بدول أخرى لا يستيطع العيش بها سوى الأغنياء، وفي مصر، تعدد الفئات والاختلاف والتنوع جعل الكل يعيش حياة كريمة".

تصويت المصريين في عمان

وقالت إن أهم ما تميز به اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية بسلطنة عمان، هو حجم المشاركة واختلاف الفئات المشاركة كبار سن رجال ونساء وأطفال، مشيرة إلى أن هناك العشرات من أبناء الشعب المصري من محافظة صلالة جاءوا رغم بعد المسافة التي تقارب من 1200 كيلومتر ذهابا و1200 إيابا أي ما يقارب الـ12 ساعة سفر، من أجل المشاركة بصحبة أسرهم وأطفالهم فقط للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت طلعت أن هناك وعي وجهد كبير من قبل السفارة المصرية في سلطنة عمان والجالية المصرية والنادي الاجتماعي والكنيسة من أجل الوصول لصندوق الاقتراع.