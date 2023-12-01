أبناء الجالية المصرية بالبحرين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت السفارة المصرية في العاصمة البحرينية المنامة، منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة، إقبال أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

وعملت السفارة المصرية على تسهيل إجراءات التصويت للمواطنين، للقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور، وتزينت السفارة بالعلم المصري لاستقبال المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي.

وأكد المواطنون أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، مشيدين بتسهيل عملية التصويت والتنظيم الجيد.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.