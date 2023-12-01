سفير مصر بالرباط: التصويت فى الانتخابات الرئاسية يسير بسهولة وانتظام

أكد سفير مصر لدى المملكة المغربية، السفير ياسر عثمان، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبعثة المصرية بالرباط تسير بكل سهولة ويسر وانتظام، وأن السفارة توفر التسهيلات اللازمة للناخبين أثناء الاقتراع.

وأضاف السفير ياسر عثمان، اليوم الجمعة، أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات، في أول أيام التصويت جيد جدًا، بالرغم من أنه يوم عمل في المغرب، ومن المنتظر أن ترتفع الأعداد خلال العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

ولفت إلى حرص أبناء مصر بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ما يعد رسالة قوية بأن الجالية المصرية بالمغرب مدركة لأهمية القيام بواجبها الوطني من أجل رفعة الوطن.

وأشاد السفير ياسر عثمان بالجالية المصرية في المغرب باعتبارها نموذجًا مضيئًا لأبناء مصر في الخارج، متقدمًا بالشكر إلى السلطات المغربية؛ لتأمين محيط مقر البعثة وتقديم كافة التسهيلات

توافد أعضاء الجالية المصرية بالجزائر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كما توافد أعضاء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر على مقر السفارة المصرية بالجزائر العاصمة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم ولمدة 3 أيام للمصريين بالخارج.

وشهدت عملية الاقتراع، منذ فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين المقيمين بالجزائر الذين أكدوا حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأدلى سفير مصر لدى الجزائر السفير دكتور مختار وريده بصوته في الانتخابات، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية لمصر في الجزائر.

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم)