الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال مؤتمر المناخ COP28

وزير الرى: مصر نجحت خلال COP27 فى وضع المياه على أجندة المناخ العالمية

وزير الرى
وزير الرى

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة الإعلان عن انطلاق "جناح المياه" ضمن فعاليات  مؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الدكتور سويلم، لأهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية، وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe"، مؤكدًا ضرورة استمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.

زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية

وأكد على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية، وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، بالتزامن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات بهدف تقليل مسببات التغيرات المناخية.

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واستعرض الدكتور سويلم، ما حققته الدولة المصرية من مشروعات كبرى فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإنشاء ١٦٢٧ عملًا صناعيًا بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترًا بتكلفة ١٢٠ مليون دولار، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع، وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذى يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والتى تعتمد على استخدام المواد الصديقة للبيئة لتنفيذ أعمال الحماية.

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