الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار إقبال المصريين فى الكويت والسعودية على المشاركة فى انتخابات الرئاسة (صور)

التصويت بالخارج
التصويت بالخارج

توافد أبناء الجالية المصرية في الكويت والمملكة العربية السعودية، اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

في السياق، قال نايف عثمان علي رئيس رابطة شباب أسيوط بالكويت وأحد أبناء الجالية المصرية، إن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

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توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للتصويت في الانتخابات الرئاسية


وأضاف “علي” في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الكويت تشهد اليوم عرسا ديمقراطيا، وهناك أعداد كبيرة جدا من المصريين منذ السابعة والنصف من صباح اليوم جاءوا من مختلف المناطق والمحافظات للتصويت في صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن المشهد في الكويت اليوم مشهد في منتهي الروعة، ودائما المصريون هناك من أوائل الجاليات المصرية في الخارج التي تشارك في التصويت حبا في مصر ومن أجل استقرار مصر، ولذلك يخرج الآلاف للتصويت في الانتخابات، قائلا: "تحيا مصر تحيا مصر".

السعودية: الفئات الأكثر مشاركة الشباب وكبار السن

ومن المملكة العربية السعودية، قال أحمد علي حسن عضو العيئة العليا للمصريين الأحرار وأحد أبناء الجالية المصرية، إن نسبة المشاركة كانت كبيرة للغاية، خاصة عقب صلاة الجمعة.

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توافد الجالية المصرية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالكونغو


وأضاف “حسن” في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الفئات الأكثر مشاركة كانت من الشباب وكبار السن.
وأشار حسن إلى أن أبناء الجالية المصرية جاءوا من كل المحافظات للتصويت والمشاركة في الإنتخابات مثل مكة، المدينة المنورة، تبوك، ينبع، وأملج.

الكويت الجالية المصرية السعودية مكة تبوك

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