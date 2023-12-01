زغاريد وأفراح.. سيدة مصرية فى أبوظبى تحتفل بمشاركتها فى الانتخابات

السيسي بعده مفيش

احتفلت سيدات مصريات في سفارة أبوظبي بمشاركتهن بالانتخابات الرئاسية، بالزغاريد والرقص بأعلام مصر أمام مقر السفارة على أنغام أغنية بشرة خير.

وتصدرت سيدة مصرية المشهد، حيث تعالت أصوات زغرودتها قبل قيامها بالتصويت داخل مقر السفارة المصرية في أبوظبي.

وهتفت أمام مقر السفارة خلال حشد كبير من الجالية المصرية بـ الإمارات، مرددة تحيا مصر تحيا مصر.

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).



