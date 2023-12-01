الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيسي بعده مفيش

زغاريد وأفراح.. سيدة مصرية فى أبوظبى تحتفل بمشاركتها فى الانتخابات

سيدة مصرية في أبوظبي
سيدة مصرية في أبوظبي تحتفل بمشاركتها في الانتخابات

احتفلت سيدات مصريات في سفارة أبوظبي بمشاركتهن بالانتخابات الرئاسية، بالزغاريد والرقص بأعلام مصر أمام مقر السفارة على أنغام أغنية بشرة خير.

وتصدرت سيدة مصرية المشهد، حيث تعالت أصوات زغرودتها قبل قيامها بالتصويت داخل مقر السفارة المصرية في أبوظبي.

وهتفت أمام مقر السفارة خلال حشد كبير من الجالية المصرية بـ الإمارات، مرددة تحيا مصر تحيا مصر.

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).


 

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