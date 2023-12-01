الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. المرشح الرئاسى فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا بسوهاج

فريد زهران
فريد زهران

يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا جماهيريا اليوم الجمعة بمحافظة سوهاج، وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالا لسلسلة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

نعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصرى

ورحب المرشح الرئاسي، فريد زهران، بتأييد ودعم الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس)، مشيرا إلى أنها خطوة تعد إشارة قوية إلى تلاحم القوى السياسية في بلادنا، رغم اختلافاتها الأيديولوجية، من أجل بناء مستقبل أفضل.

وثمّن زهران دعم الحزب الليبرالي لحملته الرئاسية، تأكيدًا على التفاف القوى الوطنية حول رؤيته لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.

وعبر "زهران" عن امتنانه العميق للهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري لموافقتها على مشاركة ممثلين منها في الهيئة الاستشارية لحملته الرئاسية، وقال  إن تواجد شادي العدل ونادر شكري، من الوكلاء المؤسسين للحزب، يشكل قيمة مضافة لحملته.

وأكد أنه يعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ويتطلع إلى تعزيز التعاون الفعّال مع الحزب الليبرالي وكل القوى السياسية الراغبة في خدمة مصر وشعبها.

غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تتابع تصويت المصريين بالخارج


وبدأت أمس الخميس غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، وتتابع غرفة العمليات لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران لمتابعة  تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.

وصرح المهندس باسم كامل، مدير الحملة، بأن فريق العمل سيتم تقسيمه لـ3 مجموعات وفقا لاختلاف التوقيت الزمني للدول.

وأضاف "كامل" أن الحملة ستقوم بالتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق معلومات التواصل المتوافرة لفريق المتابعة، بالإضافة للتواصل مع السفارات ووكالات الأنباء ووزارة الهجرة وإصدار تقارير متابعة يومية لأهم الأحداث والوقائع المتعلقة بعملية التصويت.

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