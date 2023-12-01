الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيليب لام يوجه انتقاد حاد لتكتيك يوليان ناجلسمان مع منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

انتقد فيليب لام قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، التجارب التي أجراها يوليان ناجيلسمان، مدرب المنتخب الحالي، قبل أقل من عام على انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وتساءل “لام” في تصريحات أدلى بها لبرنامج بودكاست (بلايرز) التابع لمحطة (دويتشلاند فونك) الإذاعية "ما الذي يميز الفريق فعليا؟ ما هو نوع التماسك المطلوب للعب كرة قدم ناجحة؟ هذا ما أريده من الفريق الحالي ومن المدرب، لكي يضع اللاعبين في مراكزهم المناسبة داخل الملعب".

وأشار “لام” بوضوح للتحرك التكتيكي الذي قام به ناجيلسمان بإشراك لاعب الوسط كاي هافرتز مؤخرا في مركز غير مألوف بالنسبة له كظهير أيسر، دون الإفصاح عن أي أسماء.

ورغم أن "هافيرتز" الذي يلعب في صفوف أرسنال الإنجليزي، لعب بشكل جيد بشكل عام، إلا أن الهيكل التكتيكي للمنتخب الألماني كان معطلا في عدة مناسبات، خاصة خلال خسارته بهدفين مقابل هدف وديا أمام تركيا.

وتمسك ناجيلسمان بتكتيكاته الفنية غير الناجحة خلال مباراة الفريق الودي الأخرى في فترة الأجندة الدولية الماضية أمام منتخب النمسا، التي انتهت بخسارة منتخب ألمانيا بهدفين دون مقابل.

وأعرب “لام” عن قلقه بشأن أداء منتخب ألمانيا قبل المباراة الافتتاحية لـ(يورو 2024) المقررة في 14 يونيو المقبل في مدينة ميونخ الألمانية، حيث دعا لعقلية مختلفة داخل الفريق.

وأشار إلى أن نتائج المنتخب الألماني لم تكن مشجعة أيضا قبل نهائيات كأس العالم 2006، التي استضافتها ألمانيا، لكن الفريق احتل المركز الثالث وسط نشوة اجتاحت البلاد بأكملها.

وأوضح "لام" الذي توج بكأس العالم مع الفريق عام 2014 بالبرازيل: "لقد ركز الجميع على الأساسيات وعلى دورهم في الفريق ووضعوا أنفسهم في خدمة الفريق".

 وتابع: "أعتقد أن هذا كان مفتاحا كبيرًا للنجاح، الجميع يعلم أن هذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر".

وتولى ناجيلزمان المسؤولية بعد إقالة المدرب هانزي فليك في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن خسارة منتخب ألمانيا أمام تركيا والنمسا وديا الشهر الماضي، أنهت أي آمال في حدوث صحوة للفريق، الذي تجنب الهزيمة في مبارياته الثلاث السابقة.

ويستعد منتخب ألمانيا للتعرف على منافسيه في مرحلة المجموعات، حينما تجرى قرعة البطولة غدا السبت، حيث تم تصنيف الفريق في المستوى الأول، وسيتواجد في المجموعة الأولى، وهو ما يجنبه اللعب مبكرا ضد منتخبات فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، التي تصدرت مجموعاتها في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

ورغم ذلك، من الممكن أن تسفر القرعة عن وقوع المنتخب الألماني في مجموعة صعبة بالدور الأول برفقة منتخبات الدنمارك وهولندا وإيطاليا (حاملة اللقب)، على سبيل المثال.

فيليب لام بايرن ميونخ المانيا يوليان ناجيلسمان كأس الأمم الأوروبية

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