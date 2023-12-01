الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناخب مصرى من إسطنبول: صوتى كان للمرشح الرئاسى فريد زهران (فيديو)

ناخب مصري
ناخب مصري

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لناخب مصري من إسطنبول عقب عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الناخب خلال الفيديو: "لسه خارج من القنصلية المصرية في اسطنبول، وصوتي كان لفريد زهران، وأي مرشح مدني يعبر عن المدنية المصرية، والمرة الجاية لخليفة فريد زهران، ونكون منظمين أكثر ونكون أفضل وتكون مصر في مكان أحسن عشان مصر تستحق".

تزايد إقبال الناخبين على السفارات

تزايد إقبال الناخبين على السفارات والقنصليات المصرية، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتي يوم الأحد.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران اسطنبول ناخب مصري من إسطنبول ناخب مصري

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