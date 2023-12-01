ألمانيا تطالب ببذل الجهود لاستئناف الهدنة فى غزة

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ببذل جهود دولية من أجل استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن استئناف عملياته في القطاع.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في برلين، اليوم الجمعة: "يجب علينا في هذه الدقائق أن نقوم بكل ما يلزم من أجل استئناف الهدنة الإنسانية"، مؤكدة أهمية مثل هذه الهدنة "سواء بالنسبة للرهائن المتبقين الذين يأملون منذ أسابيع داخل الأنفاق المظلمة في إطلاق سراحهم، أو بالنسبة للسكان الذين يعانون في غزة ويحتاجون بشكل عاجل إلى المزيد من المساعدات الإنسانية".

وعلّقت "بيربوك" على الوضع الحالي بالقول إن المعاناة بالنسبة للناس في إسرائيل أو في قطاع غزة لا يمكن احتمالها "ويجب لهذه المعاناة أن تتوقف أخيرا بالنسبة للجميع".

في الوقت نفسه، قالت "بيربوك" إن إسرائيل لا يمكنها أبدا أن تعيش في أمان "ما لم تتم محاربة الإرهاب"، وأردفت أنه لا يمكن أن يكون هناك أمان لإسرائيل إلا إذا توافر للفلسطينيين آفاق مستقبلية.

وأضافت أن العملية التي وقعت في القدس الشرقية، أمس الخميس، وتجدد القصف الصاروخي على إسرائيل، يوضحان أن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا إذا "لم تعد هناك فرصة أخرى أمام إرهاب الإبادة من جانب حماس ليعيد تشكيل نفسه من جديد".

وقالت "بيربوك": "لهذا يجب على كل الذين يرون المعاناة على الجانبين ويرغبون في إنهائها للجميع، أن يعملوا من أجل ضمان ألا تشكل حماس خطرا على وجود إسرائيل. هذا يعني بداهة ضرورة أن تلقي حماس السلاح".

وأعربت عن اعتقادها بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لفتح أفق سياسي أمام حل الدولتين، "رغم أن هذا الأمر قد يبدو غير واقعي وتحديدا صباح هذا اليوم".