السيسى يدعو المجتمع الدولى للعمل معًا وتفادى الأفعال الأحادية لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسئولية القادة في مؤتمر "كوب 28" تأكيد الرسالة الواضحة بالالتزام والطموح في تنفيذ الإجراءات بما يتفق مع ما تم التوافق عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقًا لقدرات كل دولة في التعامل مع التحديات المناخية.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام مؤتمر "كوب 28" ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "لذلك من المهم تنفيذ مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف".

وأكد الرئيس السيسي أن نجاح جهود مواجهة التداعيات المناخية يرتكن إلى توافر التمويل المناسب، سواء من حيث الأدوات والآليات والمصادر وحجمه وتيسير النفاذ إليها.

وتابع: "نؤمن أن تحقيق هذه الأهداف أمر ممكن إذا عملنا معًا بروح التعاون والمشاركة، لذلك ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات أكثر طموحًا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة".