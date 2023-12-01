الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة عايدة نصيف تدعو المصريين بالخارج للمشاركة الإيجابية والاحتشاد أمام اللجان

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عايدة نصيف

دعت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي الجاليات المصرية في جميع دول العالم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية التي قامت الدولة المصرية بتهجيزها وإعدادها للسباق الرئاسي بشكل جيد، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا

وأكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي في بيان لها، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري سواء كان في الداخل أو في الخارج، مشيرة إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في مارثون السباق الرئاسي، يؤكد للعالم أن الشعب المصري يمتلك الوعي الكافي بأهمية هذه المشاركة والتي تعكس للجميع قيمة ومكانة مصر، وتؤكد المناخ الديمقراطي الذي يسود الأجواء السياسية المصرية.

txt

حملة السيسى تنشر صورًا لتصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية ببولندا

txt

توافد المصريين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بإسبانيا (صور)

الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية 

وأوضحت أمين سر العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية هو الرد الأقوى لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتعكس حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يسود البلاد، ومضي مصر نحو البناء والتنمية والنهضة الذي تسير فيه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، رغم ما تمر به من تحديات وما يحيط بها من مخاطر صعبة.

واختتمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، قائلة لقد شهد ملف المصريين في الخارج تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، والمشاركة تدعم الحفاظ على هذه التطورات والإنجازات وإدارة مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة، من خلال المشاركة في عُرس ديمقراطي يسوده الوعي الكامل

مجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج الشعب المصري

مواد متعلقة

النائبة شيرين عليش: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تضمن حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية

حملة يمامة: إقبال كبير على "التصويت بنزاهة" فى انتخابات الرئاسة بالخارج

برلمانية مستقبل وطن: نرفض كل مخططات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى

حملة "مواطن" تشيد بتدفق الناخبين المصريين على المقار الانتخابية بالخارج

"نورا علي" تجتمع بأمانة السياحة بالبحر الأحمر لبحث دعم المرشح الرئاسي السيسي

النائب أحمد إدريس: المشاركة الكبيرة فى الانتخابات ستكون رسالة قوية للعالم

حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة للمصريين بالخارج تنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين

برلمانى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تسهم فى صناعة مستقبل أفضل للوطن

الأكثر قراءة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب في غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسراء عبدالفتاح تصوت فى الانتخابات بهولندا: صوتى لفريد زهران والمقاطعة ليست حلًا (فيديو)

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

تفاصيل نقل مقر كاف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم