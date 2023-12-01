النائبة عايدة نصيف تدعو المصريين بالخارج للمشاركة الإيجابية والاحتشاد أمام اللجان

دعت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي الجاليات المصرية في جميع دول العالم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية التي قامت الدولة المصرية بتهجيزها وإعدادها للسباق الرئاسي بشكل جيد، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا

وأكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي في بيان لها، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري سواء كان في الداخل أو في الخارج، مشيرة إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في مارثون السباق الرئاسي، يؤكد للعالم أن الشعب المصري يمتلك الوعي الكافي بأهمية هذه المشاركة والتي تعكس للجميع قيمة ومكانة مصر، وتؤكد المناخ الديمقراطي الذي يسود الأجواء السياسية المصرية.

الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية

وأوضحت أمين سر العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية هو الرد الأقوى لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتعكس حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يسود البلاد، ومضي مصر نحو البناء والتنمية والنهضة الذي تسير فيه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، رغم ما تمر به من تحديات وما يحيط بها من مخاطر صعبة.

واختتمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، قائلة لقد شهد ملف المصريين في الخارج تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، والمشاركة تدعم الحفاظ على هذه التطورات والإنجازات وإدارة مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة، من خلال المشاركة في عُرس ديمقراطي يسوده الوعي الكامل