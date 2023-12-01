اتحاد المصريين بالإمارات: توافد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات.. والرئيس السيسى الأقدر على قيادة الدولة

قال الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إننا نشهد توافد كبيرا جدًا من مختلف الأعمار وأصحاب الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن الجميع يشاركون بروح إيجابية عالية ويساندون الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأنه الأقدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة؛ لاستكمال المزيد من الإنجازات التي تم تحقيقها.

وأضاف رأفت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن أعضاء الهيئة الانتخابية متواجدون منذ الساعة السابعة صباحًا، وبدأت أعمال اللجنة في تمام الساعة التاسعة، لافتًا إلى أنه تم تقديم تسهيلات للمصريين لتيسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

استعداد كبير للعرس الانتخابي

أشار رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إلى أنه تم تحديد نقاط تجمع الناخبين في كل الإمارات، وتوفير وسائل نقل مجانية لنقل المصريين إلى مقار اللجان الانتخابية في أبوظبي للمقيمين، وهناك تنسيق بين فريق العمل ومتابعة أولًا بأول للحملة الرسمية للانتخابات.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، أنه تم الاستعداد بشكل كبير للعرس الانتخابي بتواجد الوكلاء باللجان قبل بدء التصويت الفعلي، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لأي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.