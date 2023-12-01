الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد المصريين بالإمارات: توافد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات.. والرئيس السيسى الأقدر على قيادة الدولة

الدكتور شعبان رأفت
الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالإمارات

قال الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إننا نشهد توافد كبيرا جدًا من مختلف الأعمار وأصحاب الهمم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أن الجميع يشاركون بروح إيجابية عالية ويساندون الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأنه الأقدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة؛ لاستكمال المزيد من الإنجازات التي تم تحقيقها.

وأضاف رأفت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن أعضاء الهيئة الانتخابية متواجدون منذ الساعة السابعة صباحًا، وبدأت أعمال اللجنة في تمام الساعة التاسعة، لافتًا إلى أنه تم تقديم تسهيلات للمصريين لتيسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

استعداد كبير للعرس الانتخابي

أشار رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إلى أنه تم تحديد نقاط تجمع الناخبين في كل الإمارات، وتوفير وسائل نقل مجانية لنقل المصريين إلى مقار اللجان الانتخابية في أبوظبي للمقيمين، وهناك تنسيق بين فريق العمل ومتابعة أولًا بأول للحملة الرسمية للانتخابات.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، أنه تم الاستعداد بشكل كبير للعرس الانتخابي بتواجد الوكلاء باللجان قبل بدء التصويت الفعلي، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لأي ظرف يؤثر على سير العملية الانتخابية.

السيسي الرئيس السيسي قيادة الدولة قيادة الدولة المصرية المرحلة الحالية اتحاد المصريين بالإمارات الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالإمارات

مواد متعلقة

رئيس الجالية المصرية بروسيا: مشاركة المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية مبشرة (فيديو)

سفير مصر بالسعودية: ملحمة وطنية تحدث من المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية فى باريس تصوت بكثافة بالانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الجالية المصرية بالسعودية: نشهد عرسًا انتخابيًا وحشودًا كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

مشاركة كثيفة للمصريين فى الكويت بأول أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

سفير مصر بلبنان: مؤشرات جيدة لتوافد المواطنين على التصويت فى انتخابات الرئاسة

الروابط المصرية بالكويت: إقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين فى قمة المناخ "كوب 28"

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

الزراعة تعلن أسعار القطن فى محافظات بحرى وقبلى

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

السيسى: أثق فى قدرة الإمارات على الإسهام الفاعل فى تحقيق أهداف "كوب 28"

إحالة 3 متهمين استولوا على أموال مواطن بالمقطم للجنايات

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم