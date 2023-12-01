تسوية الأوضاع.. أول مبادرة لحل أزمة الموقف التجنيدى لأبناء مصر بالخارج

تعد مبادرة تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج واحدة من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جسدت خلالها اهتمام الدولة المصرية بحل أزمات المصريين بالخارج ومد جسور الصلة بينهم وبين وطنهم الأم.

تأتى أهمية المبادرة من كونها عالجت أزمة الوضع التجنيدى لعدد ليس بالقليل لأبناء مصر في الخارج، ممن حالت أوضاعهم التجنيدية دون إمكانية العودة إلى أرض الوطن نظرًا لخوفهم من عدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

التسجيل فى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي

بدأ فتح باب التسجيل فى مبادرة تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج، اعتبارًا من 2023/08/14 حتى 2023/10/13، بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك حرصًا من الدولة على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم.

وحددت الوزارتان عددًا من الشروط والضوابط للاستفادة من تلك المبادرة، منها: أن يكون المواطن من المقيمين خارج البلاد ممن حل عليهم الدور فى سن التجنيد اعتبارًا من سن (19 عامًا) وحتى سن (30 عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدى طبقًا للموقف، وسداد مبلغ 5000 (دولار/ يورو) على حساب بنك مصر بأحد الأفرع (القاهرة - أبوظبي)، حيث يحظر تجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

الموقف الحالى للمبادرة

أما عن الموقف الحالي للمبادرة، فقد انتهت الفترة المقررة لتسجيل طلبات جديدة، ويتاح الاستعلام والمتابعة فقط عن موقف الطلبات المقدمة خلال الفترة المقررة من 14 أغسطس 2023 حتى 13 أكتوبر 2023، كما يمكن استكمال إجراءات الطلب (سداد الرسوم المقررة - المرفقات المطلوبة) من خلال الموقع.