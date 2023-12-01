سفير مصر بالسعودية: ملحمة وطنية تحدث من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، إن الجالية تمثل كافة شرائح المجتمع المصري، وهي قطاع عربي من المجتمع المصري، وهي أكبر جالية مصرية على مستوى العالم موجودة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف سفير مصر في السعودية، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه منذ الساعة التاسعة صباحًا تم فتح اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة في جادة، وشهدنا حماس من أبناء الجالية، حيث أنهم كانوا منتظرين فتح أبواب اللجنة، والأعداد مبشرة حتى هذه اللحظة.

وتابع الهيئة العليا حريصة على تقديم أقصى تسهيلات ممكنة للمصريين بالخارج، حيث تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويمكن أن يمتد الوقت إذا وجدنا إقبال أكثر للمواطنين خلال فترة المساء.

شكر للسلطات السعودية لتسهيل العملية الانتخابية

وأكد "فاروق"، أننا نشهد ملحمة وطنية بين أبناء الجالية المصرية، حيث وفروا أكثر من 50 أتوبيس، لنقل أبناء الجالية من مناطق المملكة الشرقية والجنوبية والشمالية إلى مقر البعثة، لأن المملكة السعودية مترامية الأطراف وعلى مسافات بعيدة، لذلك تم توفير الأتوبيسات حتى لا يحمل المواطنين عناء المواصلات، وهي جهود ذاتية من أبناء الجالية وبعضهم.

وأردف أتوجه بالشكر للسلطات السعودية لتسهيل العملية الانتخابية على الجالية، مما يدل على متانة وأخوة الدولية.