الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر بالسعودية: ملحمة وطنية تحدث من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

السفير أحمد فاروق
السفير أحمد فاروق

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، إن الجالية تمثل كافة شرائح المجتمع المصري، وهي قطاع عربي من المجتمع المصري، وهي أكبر جالية مصرية على مستوى العالم موجودة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف سفير مصر في السعودية، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه منذ الساعة التاسعة صباحًا تم فتح اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة في جادة، وشهدنا حماس من أبناء الجالية، حيث أنهم كانوا منتظرين فتح أبواب اللجنة، والأعداد مبشرة حتى هذه اللحظة.

وتابع الهيئة العليا حريصة على تقديم أقصى تسهيلات ممكنة للمصريين بالخارج، حيث تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويمكن أن يمتد الوقت إذا وجدنا إقبال أكثر للمواطنين خلال فترة المساء.

شكر للسلطات السعودية لتسهيل العملية الانتخابية

وأكد "فاروق"، أننا نشهد ملحمة وطنية بين أبناء الجالية المصرية، حيث وفروا أكثر من 50 أتوبيس، لنقل أبناء الجالية من مناطق المملكة الشرقية والجنوبية والشمالية إلى مقر البعثة، لأن المملكة السعودية مترامية الأطراف وعلى مسافات بعيدة، لذلك تم توفير الأتوبيسات حتى لا يحمل المواطنين عناء المواصلات، وهي جهود ذاتية من أبناء الجالية وبعضهم.

وأردف أتوجه بالشكر للسلطات السعودية لتسهيل العملية الانتخابية على الجالية، مما يدل على متانة وأخوة الدولية.

الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج سفير مصر بالسعودية السعودية ملحمة وطنية السفير أحمد فاروق

مواد متعلقة

الجالية المصرية بالسعودية: نشهد عرسًا انتخابيًا وحشودًا كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

مشاركة كثيفة للمصريين فى الكويت بأول أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

سفير مصر بلبنان: مؤشرات جيدة لتوافد المواطنين على التصويت فى انتخابات الرئاسة

الروابط المصرية بالكويت: إقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين فى قمة المناخ "كوب 28"

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بفلسطين وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا

المصريون فى دبى يتوافدون للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد استعدادات تصويت الجاليات المصرية في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

عاجل.. فقدان 7 من القوات الجوية الأمريكية بعد تحطم طائرة عسكرية فى اليابان

الناخبون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بسفارة مصر بإيطاليا

الرئيس السيسى يقدم التعازى فى وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

..وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم