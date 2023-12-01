سفير مصر بلبنان: مؤشرات جيدة لتوافد المواطنين على التصويت في انتخابات الرئاسة

قال السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، إن عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بدأت منذ الساعة التاسعة صباحًا، وهناك مؤشرات جيدة لتوافد عدد كبير من المصريين، ونعتبر ذلك علامة جيدة على مدار اليوم والأيام المقبلة لإقبال طيب، آخذًا في الاعتبار أن يوم الجمعة هو يوم عمل في لبنان.

الجميع لديه رغبة كاملة في المشاركة لرسم مستقبل الدولة

وأضاف موسى، خلال اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع الجالية المصرية خلال الفترة الماضية، وكانت جميع الردود من المواطنين جاءت بشكل إيجابي ومشجع.

وتابع: “نتوقع خلال الساعات المقبلة والأيام القادمة إقبال كبير لدى المصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، وهذا لأنه استحقاق هام ورئيسي، والجميع لديه رغبة كاملة في المشاركة لرسم مستقبل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة”.