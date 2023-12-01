عضو الجالية المصرية بالكويت: مشهد الناخبين المصريين أمام لجان الاقتراع مُفرح للغاية

قال عضو الجالية المصرية في الكويت نايف عثمان علي، إن جميع المصريين في دولة الكويت يحرصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "كل واحد يؤدي دوره الصحيح".

وأضاف عثمان في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "مشهد المصريين أمام اللجان الانتخابية مفرح جدًا، كل الناس من الساعة 7 ونصف صباحًا جاءت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "هذا أمر مهم جدًا يعكس وصول المعلومة لكل المصريين الموجودين في الكويت بضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة مصر".

وعن المبادرات التي تم تقديمها لتوعية المصريين في الكويت بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية قال عضو الجالية المصرية: "عملنا العديد من الفيديوهات من داخل مصر وخارجها لتوعية المصريين بالمشاركة في الانتخابات، كما أن وزارة الهجرة عقدت عدة مؤتمرات عبر زووم لحث المصريين على مستوى العالم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).