المصريون فى دبى يتوافدون للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

أدلى أفراد الجالية المصرية في دبي، اليوم الجمعة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.