أخبار فاتتك|بنزيما مهدد بالغياب عن مونديال الأندية وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك”.

غسان مسعود يكشف تفاصيل مشاركته فى فيلم Kingdom of Heaven

قال الفنان السوري العالمي غسان مسعود، إن الدراما التاريخية له نصيب الأسد لكثرة الأدوار التي قدمها، معقبًا: "عندما جاءت شخصية صلاح الدين في فيلم Kingdom of Heaven، لم يكن بعيدًا عنى، وكان في ظني أنه سياتى يوم وسأقدم شيئا كهذا".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

منافس الأهلي المحتمل.. بنزيما مهدد بالغياب عن مونديال الأندية

عانى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي من إصابة قوية في مباراة فريقه أمام الخليج التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وحقق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا على نظيره الخليجي الذي يضم بين صفوفه محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 1-12-2023

أسعار الفراخ والدواجن بمختلف أنواعها من الموضوعات الاقتصادية التي يهتم موقع “الدستور” بنشرها بشكل يومي لقرائه؛ للحرص على معرفة آخر تطورات الأسعار، خاصة مع تطبيق الحكومة ووزارة التموين لمبادرة خفض السلع الأساسية ومنها الدواجن والبيض لمواجهة غلاء التجار.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

انطلاق تصويت المصريين فى إندونيسيا وفيتنام وتايلاند

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بانطلاق تصويت المصريين في كل من إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، تفتح لجان الاقتراع في الخارج أبوابها اليوم للمصريين بالخارج، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيتونيا غرب رام الله

أصيب فجر اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا