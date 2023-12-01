منافس الأهلى المحتمل.. بنزيما مهدد بالغياب عن مونديال الأندية

عانى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي من إصابة قوية في مباراة فريقه أمام الخليج التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وحقق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا على نظيره الخليجي الذي يضم بين صفوفه محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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صناعة وتسجيل وإصابة في وقت مبكر

وشهدت المباراة مشاركة بنزيما بصفة أساسية وواصل تألقه تحت قيادة المدرب الجديد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، حيث صنع أول الأهداف الذي سجله البرازيلي إيجور كورنادو في الدقيقة التاسعة، ثم سجل اللاعب الفرنسي ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 29.

وعانى النجم الفرنسي من الإصابة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، ليقرر مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة استبداله ومشاركة مروان الصحفي بدلًا منه.

وبات بنزيما مهددًا بالغياب عن مواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية يوم 12 ديسمبر المقبل.

وينتظر النادي الأهلي، مواجهة الفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل.

اتحاد جدة يمطر مرمى الخليج برباعية

حقق فريق اتحاد جدة، فوزًا كبيرًا على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

أحرز إيجور كورنادو وكريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله وزكريا هوساوي أهداف اتحاد جدة، فيما سجل خالد ناري وفواز الطريس هدفي الخليج.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد شريف مهاجم الأهلي السابق في اللقاء بأكمله.

وارتفع رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم.