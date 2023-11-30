الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: أحمد حجازي على رادار الدوري الإنجليزي في الميركاتو الشتوي

أحمد حجازي
أحمد حجازي

يلف الغموض  مستقبل المصري أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وغاب أحمد حجازي عن مباريات اتحاد جدة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يواصل تدريباته المكثفة مع فريقه، وفقًا لبرنامج التأهيل المعد له.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع المصري، صاحب الـ32 عامًا، رفقة اتحاد جدة في 30 يونيو 2026.

 

أحمد حجازي على رادار الدوري الإنجليزي في يناير

ووفقًا لما ذكرته شبكة "TEAMtalk" البريطانية، فإن هناك بعض الأندية الإنجليزية أبدت رغبتها في التعاقد مع أحمد حجازي، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير.

وأوضحت الشبكة البريطانية، أن ناديي بيرنلي وشيفيلد يونايتد، المنافسين في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، يريدان الحصول على خدمات أحمد حجازي في شهر يناير المقبل.

وأضافت الشبكة في تقريرها، أن ناديي وميدلسبره وكارديف سيتي، المنافسين في الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، بالإضافة إلى ناديي سيلتك ورينجرز الاسكتلنديين، يرغبون في التعاقد مع أحمد حجازي.

وكان أحمد حجازي قد تم استبعاده من قائمة فريقه اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد أجمك في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.

 

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موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الخليج، على استاد "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة  الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد الخليج في الدوري السعودي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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