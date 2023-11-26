تقارير: حجازي ينتظر موقفه من المشاركة مع اتحاد جدة في مباراة أجمك الأوزبكي

كشفت تقارير صحفية، أن أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، ينتظر موقفه من المشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام مضيفه أجمك الأوزبكي، في دوري أبطال آسيا.

وكان أحمد حجازي، قد رافق بعثة اتحاد جدة، في الرحلة التي غادرت أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي ستقام غدا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وحسبما أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، فمن المنتظر أن يحدد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للفريق، الخماسي الأجنبي الذي سيشارك في المباراة خلال المران الرئيسي اليوم.

وكان حجازي، قد رافق بعثة فريق الاتحاد، خلال رحلته إلى الدمام، لمواجهة الاتفاق، أمس الأول، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، لكن جيارادو، فضل إبعاده عن القائمة.

ويحتل اتحاد جدة، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، يليه سباهان أصفهان الإيراني، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن القوة الجوية، صاحب المركز الثالث، في حين يقبع أجمك الأوزبكي، في المركز الرابع، دون رصيد من النقاط.

وكان حجازي، قد عاد مؤخرًا لتدريبات فريقه اتحاد جدة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن يتواجد نجم المنتخب المصري، في قائمة "العميد"، خلال نهائيات كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق يوم الثاني عشر من ديسمبر المقبل.