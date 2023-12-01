الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع وإصابة 31 عاملًا إثر اندلاع حريق هائل بمصنع للكيماويات بالهند

حريق هائل بمصنع للكيماويات
حريق هائل بمصنع للكيماويات بالهند

لقي سبعة عمال مصرعهم وأصيب 24 آخرون بجروح من جراء اندلاع حريق هائل بمصنع للكيماويات بمدينة (سورات) في ولاية (جوجارات) شمال غربي الهند.

وقال المسؤولون - وفقًا لقناة (إن دي تي في) الهندية، أمس الخميس، إنه تم العثور على جثامين الضحايا الذين كانوا مدرجين على قائمة المفقودين، خلال عملية بحث بمقر المصنع جرت بعد اندلاع الحريق أمس، كما تم التمكن من التعرف على هوياتهم، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفيات مختلفة لتلقي العلاج اللازم.

وكان حريق قد اندلع في مصنع للكيماويات خلال الساعات الأولى من صباح أمس في أعقاب انفجار وقع بأحد المخازن الكبيرة بعد تسريب مواد كيميائية قابلة للاشتعال كانت مخزنة في المكان، وتم الدفع بما يصل لـ15 سيارة إطفاء لإخماد الحريق خلال عملية استمرت تسع ساعات.

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